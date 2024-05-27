"Я не розбираюсь, де здача, а де просто команда погано грає у футбол. Шахтар на розслабоні зіграв явно. Це було очевидно. Так само зрештою як і минулого сезону в останньому турі проти Ворскли.

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Тоді говорили, що це була, до речі, подяка Ворсклі за відібрані очки в СК Дніпро-1 у чемпіонських перегонах. Зараз говорять про "злив" Поліссю. З іншого боку, у нас у футболі завжди так було. Комусь щось про когось треба говорити.

От мені сьогодні WhatsApp розповів, що Шахтар виселили з Emily Resort. Мовляв, тому що в когось є комфортна впевненість, що проти Полісся Шахтар не дуже викладався на повну. Така от історія. Для мене, якщо чесно, ця історія кумедна. Для Руха та Шахтаря, я думаю, не дуже", – розповів Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Шахтар базувався на території Академії Руха, у готельному комплексі Emily Resort, який належить Григорію Козловському – почесному президенту львівського клубу.

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