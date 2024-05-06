СК Дніпро-1 не знав перемог у чемпіонаті протягом чотирьох турів. Юрій Максимов із відчаю пообіцяв піти у відставку, якщо не вдасться здолати Кривбас. Команда Юрія Вернидуба, своєю чергою, могла б офіційно взяти бронзові медалі – але для цього треба була перемагати на Дніпро-Арені.

Словом, проблем із мотивацією не виникало. Здавалося, що футболісти налаштуються й влаштують гладіаторський поєдинок – втім замість цього вони видали один і найнудніших перших таймів весни. Гості завдали всього один по воротах, який і ударом не назвати, а господарі із п'яти пострілів створили тільки один момент.

Його провели на 18-й хвилині. Ківінда відкрився перед лівим кутом штрафного під пас Рубчинського, змістився у центр та пробив у дальній нижній. Маханьков парирував. Варто відзначити, що загалом СК Дніпро-1 був активнішим, володіючи м'ячем 54% часу, однак Кривбас непогано пресингував "жовто-чорних" на стадії розіграшів від воріт.

Підопічні Юрія Вернидуба і по перерві продовжували відбувати номер, а от команда Юрія Максимова відкрила рахунок. Ще на 54-й хвилині відзначитись міг Гаджиєв, завдавши обвідного удару з правого кута штрафного (зависоко), а на 57-й Рамік таки добився свого – хавбек протягнув м'яч правим напівфлангом і метрів з 20-ти поцілив у лівий нижній. 1:0!

Це був його дебютний гол за СК Дніпро-1. Спрацювала тактична настанова від Юрія Вернидуба :)

Нічого цікавішого в наступні 40 хвилин не сталося, хоча тренери намагалися освіжити гру. У Кривбаса вийшли Понєдєльнік, Соса, Твердохліб, Бескоровайний і Татарков. У дніпровців на заміну вийшли Філіппов, Третьяков і Когут, які тільки-но відновились від пошкоджень.

На жаль, це не допомогло. У Кривбаса за весь другий тайм було тільки два неточних удари. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу СК Дніпро-1 – підопічні Юрія Максимова перервали 4-матчеву безвиграшну серію й набрали 48 очок.

Від третьої позиції "спортклубівців" відділяють шість залікових балів, а від шостої вдалося відірватись на п'ять. Кривбас же навіть у випадку поразки міг втратити бронзу лише суто математично, але одягнути медалі на себе вже сьогодні не вдалося. Доведеться почекати.

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