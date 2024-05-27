Майбутній клуб Де Дзербі буде змушений заплатити Брайтону, хоча сторони вже домовилися попрощатися
Наступний клуб Роберто Де Дзербі зобов'язаний виплатити компенсацію Брайтону.
Як повідомляє Fabrizio Romano, у контракті італійського фахівця була прописана клаусула 15 мільйонів євро, однак після рішення припинити співпрацю за взаємною згодою сума відступних була зменшена та становить менше 10 мільйонів євро.
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Нагадаємо, що Де Дзербі очолив Брайтон у вересні 2022 року, після роботи в українському Шахтарі. У минулому сезоні в АПЛ він зумів вивести "чайок" на шосте місце, а в поточному – на 11-те.
До слова, контракт Де Дзербі з Брайтоном був чинний до літа 2026 року. Раніше італійця пов'язували з можливою роботою в Баварії, де місце головного тренера звільнилось після відходу Томаса Тухеля, але клуб надав перевагу Венсану Компані.
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