Як повідомляє Fabrizio Romano, у контракті італійського фахівця була прописана клаусула 15 мільйонів євро, однак після рішення припинити співпрацю за взаємною згодою сума відступних була зменшена та становить менше 10 мільйонів євро.

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Нагадаємо, що Де Дзербі очолив Брайтон у вересні 2022 року, після роботи в українському Шахтарі. У минулому сезоні в АПЛ він зумів вивести "чайок" на шосте місце, а в поточному – на 11-те.

До слова, контракт Де Дзербі з Брайтоном був чинний до літа 2026 року. Раніше італійця пов'язували з можливою роботою в Баварії, де місце головного тренера звільнилось після відходу Томаса Тухеля, але клуб надав перевагу Венсану Компані.

Compensation needed for Roberto de Zerbi is less than €10m, after the agreement reached to leave Brighton.



Release clause was €15m but reduced after decision to part ways with #BHAFC.



“I’d love to work in Premier League again one day”, de Zerbi said recently. pic.twitter.com/AmDUloWaMD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024

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