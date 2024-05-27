Керівництво Челсі незабаром оформить прихід нового тренера, який працюватиме з командою з сезону 2024/25.

Нещодавно "сині" повідомили про відхід Маурісіо Почеттіно, який лише рік очолював команду. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Челсі ведуть перемовини з головним тренером Лестер Сіті Енцо Марескою, який став фаворитом на посаду наставника "синіх".

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Керівництво лондонців запропонує італійському фахівцю контракт терміном на два роки з можливістю продовження ще на один сезон, або трирічну угоду. Мареска вже дав згоду Челсі на перехід. Наразі "сині" мають остаточно узгодити контракт фахівця та обговорити з Лестером умови відходу тренера.

Нагадаємо, що Енцо Марсека працює з "лисами" з 2023 року. За один сезон італієць зумів вивести Лестер Сіті з Чемпіоншипу в АПЛ.

Раніше 44-річний фахівець працював з Пепом Гвардіолою в Манчестер Сіті.

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