– На цей момент вже є розуміння щодо того, чи залишиться Юрій Максимов головним тренером на наступний сезон?

– Максимов захищений контрактом. У нього там прописано, що якщо команда посідає 4-5 місця, то він автоматично продовжується ще на рік. Так, не дуже приємно було читати усе те, що він там наговорив, але як він, так і його тренерський штаб мають чинні контракти, які окрім всього, ще і бронюють від служби в армії. Думаю, що ніхто нікуди не збирається йти. Тому можна вважати, що він залишається.

Найкращий бомбардир СК Дніпро-1 готовий змінити клуб: "Шукаю ті варіанти, де буду потрібен як гравець"

– Але у керівництва клубу нема бажання працювати з ним надалі?

– Як це нема бажання? Якби ми посіли шосте місце, то можливо б і не продовжували співпрацю. Оскільки він захищений контрактом, то будемо працювати. Якщо він звісно захоче працювати з тим складом, який ми будемо мати, а не казати кожної прес-конференції, що у когось якісь бани, що хтось куди пішов. Є такий склад, з ним і працюй.

– Якщо я правильно розумію, після гри проти Чорноморця, команда перебуває у доброму настрої, з'явилися позитивні новини?

– У нас є майбутнє. Ми продамо декілька гравців, у яких спливає термін дії контрактів, у нас є певне фінансування. Так, воно достатньо складне наразі, бо ті компанії, які фінансували клуб, через війну не можуть робити зараз це повною мірою. До того ж місто розташоване доволі близько до зони бойових дій, тому, наприклад, хлопці з U-19, які живуть на базі, постійно нервують, проводять ночі в бомбосховищах. Їхні батьки незадоволені, що діти тренуються в Дніпрі, їм би хотілося, щоб вони тренувалися в умовному Рівному, Житомирі, Ужгороді, Львові. Я думаю, що кожен, хто має дитину, розуміє мене зараз.

– Гуцуляк вже остаточно переходить в Полісся? Це вже закрите питання?

– Закритим питання буде тоді, коли буде укладено контракт, коли ми отримаємо гроші за нього. Але поки що це все на рівні розмов.

– Але це вже достатньо грунтовні розмови?

– Ми маємо грунтовні розмови і щодо Сватка, і щодо Піхальонка, і щодо Гуцуляка, але поки що, по руках ніхто не вдарив, як то кажуть, – сказав Фрідман у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив сезон на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ і представлятиме Україну у Лізі конференцій.

На матчі їздили у кузові ЗІЛа: тіктокер знімає сільський футбол на 29 млн переглядів – як і за скільки грають у глибинці