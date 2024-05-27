"Фаворит". У Лізі чемпіонів це дуже умовний статус. І багато грандів стали його жертвою у той момент, коли здавалося, що омріяний кубок вже опинився у руках.

Коли аутсайдеру вдається замахнутися на найвищі п'єдестали, то за них мимоволі починає вболівати ледь не весь футбольний світ. Ці історії надихають та нагадують, що "неможливо" – це бар'єр, який цілком можливо подолати, якщо вірити у свої сили та докладати максимум зусиль.

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Футбол 24 розповідає про подвиг Стяуа в сезоні 1985/86, коли титул найсильнішої команди Європи дістався скромному за мірками євроарени румунському клубу.

Свій унікальний шлях в турнірі румуни розпочали зустріччю з данським Вайле, у складі якого грав володар ЗМ-1977 Сімонсен, а його партнерами були зірки збірної Данії Сівебак, Соренсен та Бертельсен. Втім, майже весь склад Стяуа теж представляв збірну Румунії Мірчі Луческу, яка встигла наробити галасу. Фаворитом вважався румунський ЦСКА, і 1/16 пройшла під його диктовку – 4:1 та 1:1. Перший крок зроблено, але далі мало бути важче.

На наступному етапі суперником став Гонвед. Запеклість Румунії та Угорщини неабияк підігрівала очікування. У складі армійців з Будапешта вистачало зірок – Лайош Детарі (головна зірка місцевого футболу), Шаллаї, Дайка, Гараба, Андруш. Вони взяли участь у перемогах над Нідерландами та Австрією у відборі на ЧС-1986, тож труднощі були прогнозованими. Виїзд в Будапешт змусив вболівальників Стяуа хапатися за валер'янку – 0:1. В Румунії підопічні Єнея оговталися – знову впевнені 4:1. Далі – чвертьфінал із фінським Куусюсі.

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Цей клуб повністю зруйнував міф про "нефутбольну Фінляндію". Сараєво та Зеніт вже стали жертвами своєї пихатості. Стяуа ретельно готувалася до суперника, але сенсація фінів була близькою – 0:0 у першому матчі в Румунії. Матч-відповідь з Лахті перенесли у Гельсінкі, і гра знову проходила у рівній боротьбі. Гол на 86-й хвилині врятував Стяуа, а Піцурке в Румунії були готові носити на руках. "Зате в хокей ми їх обіграємо", – казали глядачі, які розчаровано покидали стадіон.

Наступним випробуванням випав Андерлехт, який у попередньому етапі здолав Баварію з легендарним Румменігге, Аугенталером, Пфлюгером, Маттхаусом та Вольфартом. Бельгійці вірили, що їм пощастило із жеребом, однак після мінімальної домашньої перемоги 1:0 голос героя матчу Енцо Шифо був стурбований:

Ця перемога важлива, але один гол ще нічого не означає.

Його слова були пророчими: в Бухаресті Стяуа знищила суперника 3:0, не давши жодного шансу на взяття воріт. Казка вже поруч, залишилася "дрібничка" – здолати Барселону, на чолі якої Террі Венейблс, а головна зірка – Бернд Шустер – у найкращій формі.

Фінал у Севільї майже не викликав суперечок про переможця. Фанати Барси, які зайняли більшу половину трибун Рамон Санчес Пісхуан, готувалися святкувати перемогу. На шляху сюди блаугранас здолали Порту, Ювентус та амбітний Гетеборг, тому "більше заслуговували на перемогу". Але у долі були інші плани.

Ми у найкращій формі, тому шанси 55 на 45 на нашу користь. Ми аутсайдери? Чудово, нам нічого втрачати, – заявив воротар Стяуа Хельмут Дукадам. Хто ж міг уявити, що зовсім скоро він стане більше, ніж просто героєм!

Матч був неймовірно запеклим. Вотро ще до перерви показав 5 жовтих карток і покликав до себе капітанів: або команди діють обачніше, або він "повидаляє всіх до біса". Ті дослухалися, і обійшлося без вилучень. Обмін небезпечними моментами результату не дав, справа дійшла до серії пенальті. Серії, в якому гравцям Барселони не вистачило 4 ударів, щоб бодай раз пробити Дукадама.

Це була найчорніша ніч Барселони, – заявив президент каталонців Жозе Луїс Нуньєс.

Стяуа показала: не варто боятися кидати виклик найсильнішим, адже ніколи не знаєш, як повернеться колесо фортуни.