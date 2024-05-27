Українець просидів у запасі прощальний матч проти Сельти і готується вирішувати свою долю з Брюгге, якому належить його контракт.

Яремчук наблизився до 7-разового чемпіона – Роман очолює кастинг з 5 форвардів

Провідне іспанське видання Marca підсумувало сезон Валенсії, і Яремчук отримав не надто хороші відгуки. У опитуванні читачів 28-річний форвард отримав оцінку 5,18 – п'ята з кінця в команді.

Автор статті також не вражений внеском Романа: "Амалла і Яремчук – яскравий приклад трансферів, які не приносять якісний стрибок у складі. Українець пізно приїхав, довго адаптувався, а коли почав показувати свій найкращий рівень, то отримав травму. Хавбек збірної Марокко взагалі нічого не дав команді".

Додамо, що Яремчук відіграв за Валенсію близько 1200 хвилин і забив 4 голи. Transfermarkt оцінює нападника збірної України у 4 млн євро.

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