Салернітана вже вирішила свої турнірні завдання у сезоні, успішно вилетівши у Серію Б. Залишилось тільки потішити фанів бодай якоюсь перемогою в еліті, адже безвиграшна серія "гранатових" становила 17 матчів у всіх турнірах (при 14 поразках). Аталанта ж мала значно більшу мотивацію – у випадку перемоги в Салерно команда піднялась б у зону ЛЧ.

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Гості домінували в першому таймі, завдавши вісім ударів і володіючи м'ячем 73% ігрового часу. Господарям дозволили провести всього три постріли на 0,12 xG, однак перший же серйозний підхід до воріт бергамасків завершився голом Салернітани. Тчауна увійшов на правий кут штрафного, хитнув Де Роона й пробив під дальню стійку – 1:0!

Аталанта не змогла відірватись до перерви, попри низку класних моментів. Та і після неї дотиснути кампанців було непросто – другий тайм виявився рівнішим за перший. Аж на 57-й хвилині "Богиня" зрівняла рахунок – це Пашаліч відгукнувся на подачу Хатебурга, скинувши її вздовж воріт, а Скамакка замкнув. 1:1!

На 63-й же героєм бергамасків став Коопмейнерс. Спочатку він заробив кутовий, відкрившись під закидання й пробивши з лівого краю штрафного (удар накрили), а подальший розіграш завершився його шикарним дальнім ударом. Метрів з 25-ти, із закруткою в лівий нижній. Шик! 1:2.

Салернітана намагалася врятуватись від поразки, налякавши Аталанту гострими моментами Вайсмана й Тчауни. Аталанта виглядала не так цікаво, але все ж довела матч до перемоги. "Богиня" набрала 50 очок і порівнялась з Ромою в турнірній таблиці.

За додатковими показниками підопічні Джан П'єро Гасперіні випереджають римлян – саме бергамаски зайняли на п'яту позицію, а в Серії А вона дозволяє вийти в ЛЧ. Втім, попереду у команд особиста зустріч. Крім того, Аталанта має гру в запасі.

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