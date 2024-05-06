Головний тренер Барселони Хаві Ернандес все ще ризикує достроково покинути клуб, попри нещодавнє рішення продовжити роботу з "кулес".

Після поразки від Жирони, яка посунула "блаугранас" на третє місце у Ла Лізі, майбутнє Хаві знову стало темою для внутрішніх дискусій у керівництві клубу, інформує AS.

"Хаві ніколи не спілкувався з ним – люди хочуть убити": агент 60-мільйонного новачка влаштував публічну атаку на Барсу

Якщо каталонці не зможуть повернути втрачену сходинку, що гарантує участь у Суперкубку Іспанії з додатковими фінансовими надходженнями, Хаві ризикує втратити посаду. Крім тренера, можливо, будуть змушені піти Араухо, Френкі де Йонг, Лєвандовскі і навіть Педрі. Останній донедавна володів статусом недоторканного.

Низка "травматичних рішень", анонсують джерела у клубі, зачепить також Канселу та Феліша. Їхні орендні угоди точно не будуть продовжені, якщо Барса втратить кошти за Суперкубок. Ба більше, трансфери не загрожують лише п'ятьом гравцям: Ферміну, Кубарсі, Ламіну Ямалу, Гаві і тер Штегену. Усім іншим, включно з тренерським штабом, у будь-який момент можуть вказати на двері.

Аби виправити ситуацію, команда має чотири матчі до кінця сезону. Найближчий – з Реал Сосьєдадом.

Жирона в Лізі чемпіонів: п’ять сенсаційних клубів Ла Ліги, які шокували Європу раніше за Довбика і Циганкова