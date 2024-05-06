У матчі 27-го туру УПЛ Минай на виїзді поступився Вересу (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ключова дуель у боротьбі за виживання відбулась у Рівному між Вересом і Минаєм. Господарі випереджали суперника лише на 1 бал – колективи посідали у турнірній таблиці дві останні сходинки. На кону стояло фактично 6 очок.

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Команди вже традиційно для цього туру визначали, хто розпочне поєдинок з центра поля биттям яйцями, пофарбованими у кольори команд, а капітан Вереса презентував своєму візаві Великодній кошик зі смаколиками. Кумедно, що головним арбітром матчу був рефері з прізвищем Пасхал.

Вже на 2-й хвилині Дахновський скористався відскоком і головою намагався перекинути сферу через голкіпера Миная – м'яч пройшов над поперечиною. За мить Гайдучик спочатку замикав небезпечний навіс, але пробив повз стійку, а згодом влучив прямо у руки Кемкіну.

Натомість Минай у першому ж своєму епізоді вийшов вперед. Вакула отримав закидання на лівому фланзі, розібрався з захисником і навісив у воротарський. Устименко з льоту пробив головою, Ющишин у падінні відбив, Ременяк на добиванні головою влучив у поперечину, але зрештою встиг добити м'яч у сітку.

Верес кинувся відігруватись, оголюючи тили, і Минай грамотно використовував це для своїх стрімких контратак. Команди подали серію кутових, які не принесли бажаного результату. В середині тайму Кльоц небезпечно пробивав з розвороту і Кемкін у стрибку вибив на кутовий. У наступній атаці Минай ледь не подвоїв – Устименко замикав головою навіс у воротарський, капер відбив, але добивання не було – арбітр свиснув порушення правил. У відповідь бив Яго, але знову Кемкін був на висоті. Та вже за мить бразильський хавбек після пасу Кльоца зумів влучити поміж ніг Семотюка у кут воріт – 1:1.

Верес кинувся дотискати розгубленого суперника: Шарай спочатку стріляв з далекої відстані, але неточно, а за мить пробив повз дальню стійку.

На 36-й хвилині Дахновський під проливним дощем пробивав під поперечину, але знову Кемкін у стрибку перевів на кутовий – феєричний поєдинок від 21-річного кіпер Миная. Наприкінці тайму Дахновський стріляв по центру і Кемкін, здавалося б, у простій ситуації не зміг зафіксувати м'яч у руках через дощ – ніхто не очікував цього від кіпера і не побіг на добивання.

Одразу по перерві Устименко непогано стріляв з далекої відстані – поруч зі стійкою. На 56-й хвилині Вакула потужно пробив з лінії штрафного і Ющишин не без проблем впорався з ударом. В середині другого тайму Верес вийшов вперед: Гайдучик віддав пас за спини захисників на Дахновського у воротарський, той обіграв голкіпера і закотив у сітку – 2:1.

За 5 хвилин до завершення матчу арбітр поставив пенальті у ворота Миная – Чуєв у верховій боротьбі зіграв рукою. Кемкін відбив удар Шастала з позначки, але на добивання від Дмитра не встиг. Вже у доданий час Кучеров з лінії штрафного влучив у поперечину воріт гостей.

Поразка головному конкуренту опустила Минай на останню сходинку і максимально погіршила шанси закарпатців зберегти прописку в еліті – варіанти, звісно, залишаються, але тепер не все залежатиме від підопічних Желько Любеновіча.

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