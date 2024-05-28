Барселона влаштувала ще ту клоунаду зі звільненням, поверненням та ще однією відставкою Хаві. Зрештою, він покинув свою посаду. Сьогодні відбулася зустріч з клубом, де агенти тренера оформлювали папери.

Хаві зробив брутальне попередження наступному тренеру Барселони: "Ти будеш страждати"

За інформацією mundodeportivo, Хаві, як обіцяв, відмовився від компенсації за дострокове розірвання контракту. Це зекономить Барсі 11-12 мільйонів євро. Водночас асистенти тренера виплати отримають.

Слід розуміти, що члени тренерського штабу завжди отримують набагато менше, і для них звільнення може стати фінансовою проблемою. Втім, на компенсації персоналу Барселона витратить набагато меншу суму, і це не стане ударом для клубного бюджету.

Барселона перемогла Севілью в прощальному матчі Хаві – Довбик офіційно став найкращим бомбардиром Ла Ліги