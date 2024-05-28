Колос заробить на трансфері Кіріла Фесюна до Шахтаря 2,2 млн доларів, повідомляє Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Генінсон анонсував відхід голкіпера Колоса – раніше ковалівці всіляко заперечували чутки про трансфер у Шахтар

При цьому донецький клуб заплатить за гравця більше (сума не зазначається). Чимала частина – 30% від суми продажу – дістанеться агентській компанії, яка представляє інтереси Фесюна. До слова, раніше ЗМІ неодноразово писали про домовленість між Колосом та Шахтарем про трансфер Фесюна і навіть називали суму у 3 млн євро ("гірники" буцімто виграли конкуренцію у клубів АПЛ).

Нагадаємо, Фесюн – вихованець Ворскли. У Колос перебрався у березні 2021-го. У поточному сезоні провів за ковалівців 29 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 31 гол (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з "хліборобами" розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює 21-річного воротаря у 600 тисяч євро.

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