Колос заробить чималу суму на трансфері свого лідера в Шахтар – агентам дістанеться ласий шматочок
Журналіст Ігор Бурбас розкрив певні деталі майбутнього переходу воротаря Колоса Кіріла Фесюна до Шахтаря.
Колос заробить на трансфері Кіріла Фесюна до Шахтаря 2,2 млн доларів, повідомляє Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.
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При цьому донецький клуб заплатить за гравця більше (сума не зазначається). Чимала частина – 30% від суми продажу – дістанеться агентській компанії, яка представляє інтереси Фесюна. До слова, раніше ЗМІ неодноразово писали про домовленість між Колосом та Шахтарем про трансфер Фесюна і навіть називали суму у 3 млн євро ("гірники" буцімто виграли конкуренцію у клубів АПЛ).
Нагадаємо, Фесюн – вихованець Ворскли. У Колос перебрався у березні 2021-го. У поточному сезоні провів за ковалівців 29 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 31 гол (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з "хліборобами" розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює 21-річного воротаря у 600 тисяч євро.
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