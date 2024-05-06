Артем Довбик після каталонського дербі продовжує залишатися лідером бомбардирських перегонів Ла Ліги, оформивши гол плюс пас у матчі з Барселоною. У доробку українця 20 м'ячів і 5 асистів у поточному сезоні, а завдяки перемозі у каталонському дербі Жирона забезпечила собі місце у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Про дострокове чемпіонство Реала і роль у ньому Андрія Луніна, шанси Довбика на Пічічі, можливий перехід українця в Атлетіко і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Довбика рекомендують в Ліверпуль на заміну мемному марнотрату – українець має зіркових конкурентів