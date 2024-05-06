КДК УАФ оголосив покарання оборонцю Динамо Олександру Тимчику за червону картку, яку той заробив наприкінці матчу з СК Дніпро-1.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму засіданні ухвалив рішення щодо грубого підкату захисника Динамо Олександра Тимчика у поєдинку 26-го туру УПЛ з СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Гравця усунули на три матчі (за агресивну поведінку), з яких на один – умовно. Зважаючи на те, що Олександр вже пропустив матчі з Вересом та Колосом, тому, очевидно, він зможе зіграти з Шахтарем.

Нагадаємо, Класичне відбудеться у суботу, 11 травня, на Арена Львів. Початок матчу о 18:00. Шахтар після 27-ми турів випереджає Динамо на 4 очки і у разі перемоги дострокового оформить чемпіонство.

До слова, Тимчик у поточному сезоні провів за киян 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.

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