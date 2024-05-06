До низки потенційних претендентів на Георгія Судакова приєднався ще один гранд.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє Daily Mail.

Тоттенхем провів зустріч з Шаблієм щодо трансферу Судакова, – The Mirror

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін був присутній на Стемфорд Брідж на матчі 33-го туру АПЛ, в якому команда Маурісіо Почеттіно розбила Евертон (6:0). За інформацією джерела, саме там і відбулись перші серйозні контакти щодо можливого трансферу.

Зазначається, що керівництво "синіх" прагнуло уточнити цінник на футболіста. У контракті гравця вказані відступні у розмірі 125 мільйонів фунтів стерлінгів, проте очікується, що донецький клуб буде готовий відпустити його дешевше – сума можливого трансферу оцінюється у 65 мільйонів фунтів.

Цікаво, що після цього Палкін заявив ЗМІ: "Цього літнього трансферного вікна у Судакова є великий шанс перейти до великого клубу. У нас були певні контакти з топ-клубами, а деякі не ведуть з нами прямі переговори, але тримають руку на пульсі".

В Челсі розуміють, що конкуренція за Судакова буде серйозною (про інтерес до гравця раніше заявляли Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем, Інтер, Наполі та інші гранди), але сподіваються, що хороші відносини, які склались між клубами після трансферу Мудрика, допоможуть лондонцям.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 33 матч у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?