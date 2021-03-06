Збірна України оголосила заявку на старт відбору до ЧС-2022

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Андрій Шевченко оприлюднив заявку збірної України на стартові матчі відбору до ЧС-2022. Не обійшлося без несподіванок.

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