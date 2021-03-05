Челсі переміг Ліверпуль: жахлива криза "червоних" може залишити Клоппа без ЛЧ, а Тухель йде на медаль

– Ліверпуль поступився Челсі та довів програшну серію на власному полі до 5 матчів. Перед цим були невдачі проти Манчестер Сіті, Евертона, Брайтона та Бернлі. Анфілд – вже не фортеця.

– Після Нового року Ліверпуль забив вдома лише один гол (в розгромі 1:4 від Сіті). У 4 останніх домашніх поєдинках мерсисайдці створювали менше за суперників, а в площину воріт Челсі завдали одного удару.

– Ще в січні Ліверпуль лідирував у чемпіонаті та виглядав претендентом на титул, попри всі кадрові проблеми. Зараз "червоні" на 7 місці, а за втраченими очками – взагалі на 9-му. Від вершини АПЛ, на якій закріпився Манчестер Сіті, мерсисайдців відділяє 22 очки. Від зони вильоту – 20.

– Ліверпуль видає найгірший захист титулу в історії АПЛ: минулого сезону після 27 турів команда набрала на 36 пунктів більше, ніж в поточному.

Liverpool after 27 games of 2019-20: 79 points



Liverpool after 27 games of 2020-21: 43 points



The largest negative points differential by a defending champion after 27 games in PL history. pic.twitter.com/LTFu8AMtq1 — Squawka Football (@Squawka) March 4, 2021

– Ліверпулю бракує удачі. Зникла магія, завдяки якій "червоні" вміли вигризати перемоги в рівних матчах. Тепер такі перемоги вигризають суперники. При цьому відчутно погіршилась і якість гри підопічних Юргена Клоппа. Вони менше створюють, гірше реалізують і більше дозволяють біля власних воріт. Просів пресинг, який був головною зброєю.

– Весь сезон мерсисайдців переслідують травми. Найбільше постраждала оборона: почергово вилетіли основні центрбеки ван Дейк, Гомес і Матіп, а потім і Фабінью з Хендерсоном, які підміняли їх. У матчі з Челсі в захисті вийшли Кабак і Фабінью – двадцята пара центрбеків Ліверпуля в сезоні!

– Юрген Клопп протягом сезону не справляє враження впевненого в собі менеджера. Він кидався на журналістів та вступав у заочні перепалки (зі звинуваченнями) з іншими тренерами. Руйнується ідилія всередині команди. Салах різким невдоволенням сприйняв ранню заміну в грі з Челсі, а агент єгиптянина багатозначно відреагував у мережі. ЗМІ роздули історію – мовляв, Мохамед покине клуб.

– Як не пригадати, що Клопп пережив схожий момент у Дортмунді в сезоні-2014/15. Борусії страшно не щастило. І в ігровому плані (за якістю гри команда входила в топ-4, за результатами – йшла в зоні вильоту). І в плані травм (Ройс, Хуммельс, Гюндоган, Блащіковскі, Шмельцер). Юрген тоді сам подав у відставку, хоча клуб навіть не планував його звільняти...