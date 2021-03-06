Сборная Украины объявила заявку на старт отбора к ЧМ-2022

Украина

Андрей Шевченко обнародовал заявку сборной Украины на стартовые матчи отбора к ЧМ-2022. Не обошлось без неожиданностей.

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Мир

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