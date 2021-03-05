В рамках 26-го туру іспанської Прімери Валенсія на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Вільяреалом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Валенсія у рідних стінах приймала Вільяреал. Вже у четвер, 11 березня, "жовта субмарина" зустрінеться в 1/8 фіналу Ліги Європи із київським Динамо, тож матч був своєрідною генеральною репетицією до цього поєдинку.

Під завісу першого тайму гості заробили одинадцятиметровий за гру рукою у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Морено.

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Протягом усього другого тайму "кажани" відчайдушно намагались зрівняти рахунок, однак забити ніяк не вдавалось. Вже на останніх хвилинах основного часу рефері призначив ще один пенальті, але цього разу на користь господарів. Цей шанс не змарнував Солер, який впевнено його реалізував. Це додало гравцям Валенсії надії й в компенсований час Гедеш таки зумів вивести їх уперед. Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу "кажанів" – 2:1.

Хоч Вільяреал і не виграє у Ла Лізі майже три місяці (остання перемога "жовтої субмарини" датована ще 8-м січня), однак не варто забувати про обидві звитяги над Зальцбургом у матчах ЛЄ. Отож, попри сьогоднішній результат, Динамо варто остерігатись свого суперника.

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