У чвертьфіналі Кубка Польщі 2020/21 проти П'яста Шабанов зробив вирішальну помилку, яка коштувала його команді проходу далі. Польські ЗМІ приписували Артему вину і за перший пропущений гол. Після фінального свистка 28-річний українець довго пролежав на холодному газоні. Всі гравці обох команд вже давно були в роздягальні, крім резервного футболіста суперників. Іспанець Жерар Бадія вирішив підтримати динамівця та провести його у підтрибунне приміщення.

Шабанов – "символ поразки": гравець Динамо пережив пекло після вильоту з Кубка, втішав лише 1 суперник, реакція фанатів

Фанати Легії обурилися, чому в усій їхній команді не знайшлося жодної людини, яка зробила б аналогічний людський вчинок. Відео моменту стало настільки вірусним, що досі залишається на вустах усієї футбольної Польщі. Ситуацію обговорюють навіть більше за сенсаційну та не зовсім заслужену поразку. З новою силою розгорілися дискусії про погану атмосферу всередині варшавського клубу. Шабанов ненароком ще раз нашкодив репутації команди. Відтак через 2 дні головний тренер Легії Чеслав Міхнєвіч змушений був емоційно коментувати згаданий епізод.

"Це був гарний жест Жерара Бадії. Це завжди добре сприймається, найчастіше так роблять переможці, які втішають переможених. Але я хотів би щоб ситуації, коли хтось втішає нас після матчів, траплялися якомога рідше. Інший момент. Навіть після чиєїсь помилки не хочу бачити подібне невдоволення після гри, коли лягаєш на поле і чекаєш, що хтось прийде та, можливо, занесе тебе до роздягальні. Будемо говорити із Шабановим на цю тему.

Я не кажу, що він зробив щось не так, але така ситуація завжди незручна. Частина гравців пішли до роздягальні і навіть не знали, що Артем усе ще там лежить. Ніхто не знав, наскільки довго він там лежав. Я дізнався про це, йдучи на цю прес-конференцію. Раніше не знав про всю ситуацію. Це незручно. Розумію розчарування, гіркоту гравця, частково – каяття, демонстрацію величезного бажання не повторювати таких помилок, а тільки перемагати.

Однак у майбутньому я поясню гравцям, щоб вони не робили таких речей. Ви повинні вміти притримати такі ситуації при собі, максимум відреагувати в роздягальні. Нам цей театр не потрібен. Зараз говоримо про поразку від П'яста і ситуацію з Шабановим. Маємо повністю уникати таких моментів. Ще коли ми пропустили гол і розвели з центра поля, було помітно його величезний розпач. Він стоїть, зігнувшись навпіл. Кричу йому, щоб повернувся до гри і сконцентрувався, бо ще багато часу.

Артем страшно це пережив. Я проведу розмову з ним, щоб він не виявляв такої слабкості. Бо ти показуєш свою слабкість перед суперником. Сталася погана річ, ти припустився помилки, але нічого страшного – було достатньо часу, щоб це виправити. Помилка з голом його. Навіть дуже злостиві люди не повинні приписувати відповідальність за це В'єтесці. Шабанов не хотів сліпо вибивати м'яч, прагнув швидко будувати нову атаку, ми не хотіли втрачати час. Артем віддав занадто легкий пас, поле не ідеальне, м'яч відскочив інакше, ніж зазвичай", – так Міхнєвіч розповідав про одного гравця більше, ніж про всіх інших.

На порталі Legionisci.com українець отримав найнижчий бал за гру проти П'яста (1,6, оцінки можна поставити від 1 до 6). А ось користувачі сайту Legia.net не погодилися з такою публічною критикою емоцій Шабанова. "Міхнєвіч зробив з нього м'якотілого плаксія. Міг би обійтися без цієї прочуханки перед пресою. Кожен по-своєму проявляє емоції. Міхнєвіч незадоволений гравцем, який важко переживав поразку. Напевно, йому більше до вподоби Вшолек, який після матчу посміхався у розмові з тренером суперника.

Веселий Чесьо бачить психологічну нестабільність Шабанова, тому б'є по ньому. Не так давно у команді було забагато сильних характерів, то ультрас змушені були приходити на тренування і ставити їх на місце, бо гравці вилізали на голову тренерові. Як на мене, питання часу, коли футболісти звільнять його. Шабанов, мабуть, небагато пограє у нас. Завалив 2 голи, а за те, що переживав це на газоні, отримав на горіхи. Як так можна критикувати емоції свого футболіста... Де ти був зі своїми коментарями, коли Вшолек тебе ви**ав у перерві з Віслою Плоцьк?" – більшість фанатів не зрозуміли свого тренера, якому закидають подвійні стандарти.

Відзначимо, що у згаданій грі дебютував Назарій Русин. Ще один орендований динамівець навіть встиг завдати першого удару здалеку, але з мізерними шансами на успіх. WyScout оцінив його в 0,01 xG, тобто зазвичай такі залітають раз на 100 випадків. Гірший відсоток успішності дій (47%) показав лише інший гравець, який вийшов на заміну. Фанати Легії іронізують, що "Назарій перетворився на секретного агента, який дуже вміло маскував свою присутність на полі, тому її ніхто не помітив".

Натомість Шабанов став третім за цим показником – 86 успішних ТТД зі 112. Гірше, ніж зазвичай, було з єдиноборствами. Артем виграв 12 з 23. У Русина лише одна успішна дуель з 4. Шабанов припустився 13 втрат, зокрема, 4 на своїй половині поля, що стало одним з найгірших показників у Легії. Міг виправитися гольовим пасом з флангу, який оцінили у 0,04 очікуваного асиста, але не склалося.

Журналісти запитали головного тренера, чи не буде на найближчий матч змін у трійці оборонців з переведенням фулбека Юрановіча у центр. Міхнєвіч не відповів однозначно. Водночас наставник Легії аж надто відверто і суворо показав на всю країну, наскільки йому не сподобалося те, що Шабанов "змусив" його виправдовуватися перед ЗМІ. Ситуація у роздягальні лідера чемпіонату Польщі досить непроста, щоб не сказати напружена. Тому найближчі матчі будуть дуже важливими для захисника, за плечима якого 2 матчі у складі національної збірної України.