26-річний нігерієць зі зростом 2,01 прекрасно почувається у футболі. "Темношкірий Крауч" розпочинав кар'єру в рідному Ебедеї, який регулярно постачає талантів данському Мітьюлланду на правах фарм-клубу. Однак трансфер у Європу спочатку неприємно вразив африканського гренадера: "Я сподівався, що житиму серед хмарочосів, як у Сполучених Штатах або Дубаї. Коли ми виїхали з аеропорту, повсюди було видно ліси, дерева та ферми. Подумав: "Господи, невже тут є футбольний клуб?". Ще раніше він емігрував до Того у пошуках кращого життя. Там йому довелося підпрацьовувати мулярем і вуличним торговцем, аби заробити на шматок хліба. Хлопчина ледь зводив кінці з кінцями: "Я майже відмовився від футболу. Коштів не вистачало на елементарні речі".

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Galatasaray'ın teklif yaptığı 2,01 boyundaki golcü Paul Onuachu pic.twitter.com/mIrfO2E8pW — TM Scouting (@TMScouting) January 28, 2019

Данія зустріла незвично низькими температурами, та значно страшнішою виявилась ментальна проблема. За атлетичною статурою ховався замкнутий у собі хлопець, трохи незграбний з м'ячем. Партнери дали йому прізвисько "Бембі" через візуальну крихкість. "Онуачу сильно відрізнявся від гравців, яких ми зазвичай бачимо в данській лізі. Він нагадував мені Пітера Крауча, хоча стереотип про високого форварда – кричуща помилка. Пол володіє значно ширшим арсеналом скілів, ніж може здаватись на перший погляд", – зазначає журналіст Гісле Торсен. Молодий нігерієць напрочуд гарно читав гру та віртуозно накручував суперників, попри те що в Генку досі трапляються конфузи.

Наставник Мітьюлланнда Браян Пріске майже одразу перевів 18-річного юнака до першої команди "вовків" (2012), але труднощі з адаптацією серйозно пригальмували його розвиток (22 матчі, 1 гол за два сезони). Онуачу отримував небагато шансів і зрештою погодився на піврічну оренду до Вайле (13 ігор, 5 м'ячів у 2015-му). Там він засяяв на повну силу, а повернення у Гернінг було лише питанням часу. Матч проти Манчестер Юнайтед у 1/16 фіналу Ліги Європи (18 лютого 2016-го) – поворотний момент у кар'єрі талановитого нападника, який приклався до найбільшого подвигу в історії данського клубу (2:1). Онуачу відзначився переможним м'ячем на 77-й хвилині поєдинку!

"Попри височенний зріст він чудово володіє власним тілом. Координація, динаміка, швидкість – у нього є все, аби не загубитись на топовому рівні. Проте, Онуачу не обмежується суто штрафним майданчиком, полюбляє атакувати з глибини. Треба визнати, що це смертельна зброя на стандартах. Ніколи не бачив, щоб хтось настільки легко вигравав другий поверх. Онуачу обманює захисників, ховаючись за їхніми спинами. У чемпіонаті Бельгії знайдеться небагато форвардів з такою ж якісною грою на випередження. Якщо ви втратите його з поля зору – вам кінець. Поняття не маю, де він опиниться влітку, проте АПЛ та Бундесліга – підійшли б йому ідеально", – розповідає помічник головного тренера Ейпена, іспанець Мауро Еспосіто.

У дебютному сезоні за Генк нігерієць відзначився 10-ма голами (9 у чемпіонаті) після 29-ти проведених матчів. Однак у поточній кампанії Пол справді бабахнув – 24 м'ячі у 28-ми турах Ліги Жупіле. Найближчий переслідувач – Тома Генрі з Лювена – забив 19. Шалена результативність вивела його у топ-10 рейтингу "Золотий бутс", попереду лише шестеро (Пеллегріно, Мессі, Андре Сілва, Роналду, Юнкер та Лєвандовскі). Якби не низький коефіцієнт для бельгійської першості (1,5), Онуачу перебував би значно вище – це четвертий форвард Європи за результативністю. Той же Яремчук не витримує бомбардирського темпу кілера Генка, провівши на 10 голів менше.

"Ми стежили за ним п'ять або шість років, переговори з Мітьюлландом були непростими, адже Онуачу – дуже затребуваний профіль гравця. Той, хто забиває 70 голів у Данії, може зробити це і в Бельгії. Він справжній вбивця перед чужими воротами", – хвалить свого підопічного спортдир бельгійського клубу Дімітрі де Конде. Останній оформив трансфер африканця влітку 2019-го за 6 млн євро. Зараз "шахтарі" сподіваються отримати втричі більше. Transfermarkt оцінює сенсаційного снайпера у 12 мільйонів. "Він може стати справжнім монстром, якщо продовжить у тому ж дусі. Я переконаний, що Генк стоїть на порозі рекордної угоди", – прогнозує один з відкривачів нігерійця, скаут Мітьюлланда Ларс Фріс. Кілька представників АПЛ начебто вже вишикувались у чергу. Можливо, саме Онуачу, а не Яремчук, підірве бельгійський ринок.

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