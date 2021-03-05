"Причина перенесення матчу в Київ – різке збільшення кількості хворих на COVID-19 в нашій області. Сьогодні, 5 березня, тільки в Ужгороді був встановлений антирекорд з кількості інфікованих за добу.

Динамо – Минай: матч офіційно перенесений до Києва

У зв’язку з цим, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Закарпатській ОДА екстрено ухвалила рішення ввести на території області "червону зону" з усіма відповідними обмеженнями. У зв’язку з тим, що матч відбудеться без вболівальників і що це домашня гра для Динамо, було ухвалено рішення провести матч в Києві", – йдеться у тексті прес-служби Миная на офіційному сайті.

До слова, попередньо зустріч мала відбутись на стадіоні Авангард в Ужгороді, адже під час першого кола закарпатці погодились провести свій домашній матч у Києві. Тепер поєдинок пройде на НСК Олімпійський 7 березня, початок о 14:00.

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