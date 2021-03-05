Перша ліга, 16-й тур

Чорноморець – Авангард – 3:1

Голи: Брагару, 5, Козак, 52, Штогрін, 55 – Дорошенко, 76

Це протистояння було особливим для Олексія Антонова, адже це його дебют на чолі Чорноморця. Вже на початку зустрічі Брагару посприяв хорошому настрою нового наставника, відзначившись красивим голом у нижній дальній кут.

Чорноморець офіційно повернув Вачіберадзе – хавбек був капітаном Шахтаря U-19 у фіналі Юнацької ліги УЄФА

По перерві одеський колектив продовжив насідати на ворота суперника, що конвертувалось у два голи. Спершу Козак забив з-понад 20 метрів зі штрафного, а за кілька миттєвостей Шторгін вдало зіграв на підбиранні. Команда з Краматорська огризнулась лише одним влучним ударом у виконанні Дорошенка.

Чорноморець піднявся на друге місце та зрівнявся з Агробізнесом за очками на вершині турнірної таблиці Першої ліги – в обох колективів по 31 заліковому балу. Авангард залишився передостаннім з 8 очками.

"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати