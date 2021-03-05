"У Віталія Буяльського забій гомілкостопу. Ми надали йому кілька днів відпочинку. Думаю, незабаром він відновиться і буде готовий вже до найближчої гри.

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Віктору Циганкову зробили МРТ, яка показала, що м'яз, у якому він відчув дискомфорт, залишився без структурних змін. Ми розцінюємо це як спазм, який з'явився під час гри. Структура м'язу не порушена. Ніяких зіткнень не було, Віктор відчув дискомфорт під час прискорення. Сьогодні він виконував бігову роботу. Рішення про участь Віктора у грі з Минаєм ухвалюватиме головний тренер.

Також контрольний знімок МРТ зробили Попову, який продовжує відновлюватися. Минуло два тижні після пошкодження литкового м'яза. Динаміка хороша, але Денису знадобиться ще тиждень на відновлення", – цитує Шморгуна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на 25-й хвилині зустрічі проти Колоса гру не зміг продовжувати Віктор Циганков. Крім того, невелике ушкодження отримав Віталій Буяльський. Судячи із заяв головного лікаря киян, обоє будуть готові до протистояння з Вільяреалом вже 11 березня. Поєдинок з Минаєм запланований на 7 березня.

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