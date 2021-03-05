Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з розширеним списком гравців, які можуть взяти участь у стартових матчах кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року.

У розширений список потрапили 33 гравці, але ближче до матчів його буде скориговано, повідомляє офіційний сайт УАФ. Варто відзначити дебютний виклик Анатолія Трубіна та повернення Артема Бєсєдіна. Форвард Динамо востаннє грав у футболці "синьо-жовтих" у листопаді 2019-го.

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Весь список футболістів виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайліченко (Андерлехт).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі – Динамо), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – Ференцварош), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта), Євген Макаренко (Кортрейк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Андрій Ярмоленко (Вест Хем).

Нападники: Жуніор Мораєс (Шахтар), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент).

До слова, на "синьо-жовтих" у березні очікують 3 матчі відбору на ЧС-2022: проти Франції на виїзді 24-го та вдома проти Фінляндії та Казахстану 28-го та 31-го числа відповідно. Останні два поєдинки відбудуться на Арені Львів.

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