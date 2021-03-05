Генеральна репетиція суперників Динамо та Шахтаря перед Лігою Європи

Валенсія – Вільяреал

5 березня, 22:00. Пряма трансляція на MEGOGO

Вільяреал переживає важкий період – 7 турів Прімери без перемог і виліт з Кубка Іспанії. Гра команди не така вже й погана, але через спад результатів перспективи повторного виходу в єврокубки погіршилися. Виїзд до Валенсії – зручна нагода зламати погану серію, адже "кажани" в значно глибшій кризі. Розгром від Хетафе як підтвердження. Вони збираються з силами тільки на топ-матчі. Додаткова інтрига – повернення Дані Парехо на Месталью. Негідно вигнаний з Валенсії капітан вже покарав колишній клуб, забивши переможний гол у першому колі.

Рома – Дженоа

7 березня, 13:30. Пряма трансляція на "Футбол 1"

Суперник Шахтаря також далекий від гарного настрою. У Роми переповнений лазарет, останнім вилетів з обойми Верету – ключовий центрхав і один з найкращих гравців сезону. Команда Паулу Фонсеки максимально прогнозована: програє всім грандам і перемагає всіх середняків з аутсайдерами. Такий режим дозволяє римлянам боротися за зону ЛЧ, але робота під пресингом досі жахлива (Мілан нагадав). Дженоа з січня в порядку, однак проти генуезців козирі Роми повинні перекрити її слабкі місця.

Der Klassiker на рівних чи нове побиття?

Баварія – Борусія Д

6 березня, 19:30. Пряма трансляція на MEGOGO

24:2 – це загальний рахунок п'яти попередніх Классікерів на Альянц Арені в рамках Бундесліги. Жах жахітний, якщо поглянути зі сторони Дортмунда. Можливо, не варто хоронити Борусію завчасно, адже у 2020-му вона тричі на рівних билася з Баварією і була за крок від нічиїх. Однак тоді командою керував Люсьєн Фавр, у якого завжди був план на матч, а зараз – Едін Терзіч, який ставить переважно на індивідуальні якості молодих зірок.

До речі, два лідери – Санчо та Геррейро – під питанням на поєдинок у Мюнхені. Без них шансів буде обмаль. Баварія також має кадрові втрати, а Мюллєр, Гнабрі та Павар тільки-тільки вийшли з лікарняного. У цьому сезоні мюнхенці не такі монструозні, як в минулому. Команди середньої руки регулярно оголяють проблеми Гансі Фліка, а Айнтрахт і Армінія взагалі відібрали очки. Втім, Баварія все одно лідирує в Бундеслізі та показує найкращий футбол у Німеччині.

Борусія М – Байєр

6 березня, 16:30. Пряма трансляція на MEGOGO

На розігріві у титанів будуть Гладбах і Леверкузен, які минулими роками почергово дарували один одному путівки в Лігу чемпіонів. Сьогодні вони можуть лише мріяти про топ-4. Борусія М потрапила в яму (5 поразок у 6 матчах), а новина про відхід Марко Розе розгнівала фанів до межі. Виліт з Кубка Німеччини від Дортмунда додав помиїв на голову "тренера-кар'єриста". У Байєрі ситуація інша: Петер Бос має підтримку, але не має ким грати. У лазареті десяток основних футболістів, останнім вилетіли креативний лідер Вірц (коронавірус) і найкорисніший гравець Бейлі (перебір жовтих).

В очікуванні енних нулів...

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

7 березня, 18:30. Пряма трансляція на Setanta Sports

Манчестер Юнайтед виступає головним спонсором нульових нічиїх у цьому сезоні. Таких у МЮ вже 7, зокрема 3 в останніх трьох поєдинках. Побачити голи в топ-матчі за участю "дияволів" – велика розкіш. Так і попереднє манкуніанське дербі не подарувало забитих м'ячів. У грудні Сульшер з Гвардіолою розіграли ганебний матч, в якому ніхто пальцем об палець не вдарив, щоб вирвати перемогу. Здавалося, що тренери та футболісти ще до стартового свистка погодилися на нічию.

Цього вікенду ситуація інша. Манчестер Сіті має 21-матчеву переможну серію та демонструє височенну якість футболу, обігруючи майже всіх з запасом. Букмекери відводять "містянам" статус беззаперечного фаворита (1 – 1.5; Х – 4.4; 2 – 6.8). Команда Пепа перебуває в суперформі та не відпустить "дияволів" з Етіхаду з очками. Перемогою в дербі Ман Сіті остаточно закриє чемпіонські перегони. Щоправда, навіть сенсаційний успіх гостей нічого не змінить – між Сіті та Юнайтед 14 очок розриву на вершині АПЛ.

Олександр Зінченко повинен повернутися в стартовий склад Манчестер Сіті після планового відпочинку на тижні. Українець в рамках ротації грає строго в кожному другому матчі. Приємно, що Гвардіола довіряє йому статусних суперників: Ліверпуль, Тоттенхем, Арсенал, Вест Хем.

Зінченко – рекордсмен Манчестер Сіті у грі з Вест Хемом: нова роль та порівняння з гравцями Барселони і Баварії

Атлетіко і чемпіонство: Реал відповість, наскільки все серйозно

Атлетіко – Реал

7 березня, 17:15. Пряма трансляція на MEGOGO

Місяць тому Атлетіко мчав до титулу, маючи 10 очок переваги над Реалом і Барселоною. Внаслідок кошмарного тижня імені Леванте (валенсійці відібрали в Дієго Сімеоне 5 балів за два матчі) гандикап скоротився вдвічі. "Матрацники" залишаються основним претендентом на чемпіонство, але тепер все впирається в один матч – програти мадридське дербі не можна за жодних умов. У грі Атлетіко не спостерігається якогось спаду, однак сукупність гучних невдач (додаємо поразку від Челсі в ЛЧ) може вдарити по психологічній стійкості команди.

Зінедіна Зідана чимало критикують протягом сезону, а він все одно вирулює: от і вершина Прімери за два кроки, от і чвертьфінал Ліги чемпіонів майже в кишені. Ще й лазарет Реала рідіє – є надії, що Бензема зможе зіграти в дербі. "Вершкові" з гідністю пережили кадровий голод, здобувши в лютому серію сухих перемог. Трішки зіпсувала картину нічия з Сосьєдадом, але глобально Реал в бойових кондиціях. До того ж хлопці Зідана за будь-яких умов вміють зібратися на топ-матч і видати максимум. Атлетіко не обігрував Реал у чемпіонаті 5 років.

Маліновський спробує вплинути на битву за Скудетто

Ювентус – Лаціо

6 березня, 21:45. Пряма трансляція на "Футбол 1"

Мілан пішов по низхідній, тому головним конкурентом Інтера в боротьбі за золото став Ювентус. "Стара синьйора" відстає на 10 пунктів, але має матч в запасі та грандіозний чемпіонський досвід, яким в стані "нерадзуррі" не може похвалитися ніхто. У домашньому поєдинку з Лаціо туринцям не світить статус андердога – команду Сімоне Індзагі підкосили поразки від Інтера та Баварії. Переможна хода римлян в зону єврокубків обірвалася поразкою від Болоньї.

Інтер – Аталанта

8 березня, 21:45. Пряма трансляція на "Футбол 2"

Аталанта навпаки набрала хід і виграла 4 матчі Серії А – в Інтера важчий суперник. Руслан Маліновський повернувся в стартовий склад бергамасків на два попередні тури, однак у грі на Джузеппе Меацца, скоріш за все, залишиться в запасі. На зручній для нього позиції виблискує Ілічіч, а в інших зонах українець не такий ефективний. Джан П'єро Гасперіні любить використовувати Маліновського під час великих матчів у ролі джокера.

Маліновський гарно б'є по п'ятах Юве, Барса тріумфально прогнулась, чемпіони з невезіння і вічна тема МЮ – огляд вікенду