Тернопільський стадіон перейменували на честь Шухевича: арена прийме фінал Кубка України
Сесія Тернопільської міської ради присвоїла головній спортивній арені області ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.
ТМС відтепер носитиме ім'я Романа Шухевича, повідомляє офіційний сайт Тернопільської міської ради.
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У радянський час спортивна споруда мала назву Авангард. Донедавна ж арена іменувалася Тернопільським міським стадіоном, що мав статус комунального підприємства. Стадіон є домашньою ареною представника Першої ліги Ниви, а також прийме фінал Кубка України сезону 2020/21.
Оновлений Тернопільський міський стадіон відкрили після реконструкції навесні 2012-го. Нині він може прийняти 15150 глядачів.
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