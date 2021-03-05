ТМС відтепер носитиме ім'я Романа Шухевича, повідомляє офіційний сайт Тернопільської міської ради.

Агробізнес – Динамо: стало відоме місце проведення півфіналу Кубка України

У радянський час спортивна споруда мала назву Авангард. Донедавна ж арена іменувалася Тернопільським міським стадіоном, що мав статус комунального підприємства. Стадіон є домашньою ареною представника Першої ліги Ниви, а також прийме фінал Кубка України сезону 2020/21.

Оновлений Тернопільський міський стадіон відкрили після реконструкції навесні 2012-го. Нині він може прийняти 15150 глядачів.

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