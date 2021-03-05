Незабаром українцю запропонують новий контракт, щоб обірвати будь-які зазіхання інших клубів, інформує Claret & Hugh.

Зінченко може позбутися головного конкурента завдяки ПСЖ

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс високо оцінює Зінченка і був не проти бачити його у своїй команді. Втім, Олександр виборов місце у основі "містян", а тепер ще й може розраховувати на суттєве підвищення зарплатні. За новим контрактом вона може зрости з 20 тисяч фунтів до 90-та. Нинішній цінник Зінченка також чималий – 40 млн фунтів.

Додамо, що українець провів 18 матчів у поточному сезоні, відзначився одним асистом. Чинна угода захисника з Манчестер Сіті розрахована до 30 червня 2024 року.

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