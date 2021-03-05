Манчестер Сіті хоче збільшити зарплатню Зінченка у 4,5 рази – на українця намагався зазіхати Вест Хем
Олександр Зінченко користується неабиякою довірою керівництва і тренерського штабу Манчестер Сіті.
Незабаром українцю запропонують новий контракт, щоб обірвати будь-які зазіхання інших клубів, інформує Claret & Hugh.
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Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс високо оцінює Зінченка і був не проти бачити його у своїй команді. Втім, Олександр виборов місце у основі "містян", а тепер ще й може розраховувати на суттєве підвищення зарплатні. За новим контрактом вона може зрости з 20 тисяч фунтів до 90-та. Нинішній цінник Зінченка також чималий – 40 млн фунтів.
Додамо, що українець провів 18 матчів у поточному сезоні, відзначився одним асистом. Чинна угода захисника з Манчестер Сіті розрахована до 30 червня 2024 року.
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