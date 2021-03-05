Керівництво Аталанти готове розглянути трансфер Робіна Госенса, але сяде за стіл перемовин лише отримавши пропозицію від 40 млн євро, повідомляє Virgilio.it.

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Основним претендентом на 26-річного німця називають Ман Сіті. За інформацією ЗМІ, Гвардіола готовий попрощатись із Зінченком заради підписання Робіна. На оборонця також полюють Інтер та Ювентус.

У нинішньому сезоні Серії А Госенс провів 21 матч, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.

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