Аталанта встановила ціну на Госенса, який може вплинути на майбутнє Зінченка в Манчестер Сіті
19:10 - Читать на русском
Захисник Аталанти Робін Госенс став трансферною ціллю провідних клубів Європи.
Керівництво Аталанти готове розглянути трансфер Робіна Госенса, але сяде за стіл перемовин лише отримавши пропозицію від 40 млн євро, повідомляє Virgilio.it.
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Основним претендентом на 26-річного німця називають Ман Сіті. За інформацією ЗМІ, Гвардіола готовий попрощатись із Зінченком заради підписання Робіна. На оборонця також полюють Інтер та Ювентус.
У нинішньому сезоні Серії А Госенс провів 21 матч, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.
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