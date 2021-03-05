Київський клуб проведе ще на один домашній матч більше у поточному сезоні Прем'єр-ліги.

Поєдинок 17-го туру української Прем'єр-ліги між Динамо та Минаєм перенесли у Київ на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Причиною такого рішення називають погіршення епідеміологічної ситуації на Закарпатті. Попередньо зустріч мала відбутись на стадіоні Авангард в Ужгороді, адже під час першого кола закарпатці погодились провести свій домашній матч у Києві. Дата та час проведення поєдинку змін не зазнали: 7 березня о 14:00.

До слова, кияни перед 17-м туром лідирують в УПЛ з 37 очками, Минай розташувався на 12 місці з 13 заліковими балами.

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