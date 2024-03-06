Ліга чемпіонів

Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Баварія взяла розгромний реванш у Лаціо, а Кейн оформив дубль. ПСЖ повторно обіграв Реал Сосьєдад – Мбаппе порвав сітку та повторив рекорд Мессі.

Сьогодні відбудуться ще два матчі: Манчестер Сіті приймає Копенгаген, а мадридський Реал зустрічається з РБ Лейпциг. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Україна

УАФ зробила офіційну заяву щодо списку збірної України від Мінмолодьспорту на Боснію та Герцеговину. Суперник оголосив заявку на матч з Джеко, П'янічем і подвійним підсиленням. Ребров знайшов заміну Степаненкові на стикові матчі Євро-2024 – збірна України отримає дебютанта.

Динамо офіційно продовжило контракт зі своїм зірковим вихованцем-старожилом. Андрій Ярмоленко близький до повернення на поле. Полісся готує трансферну бомбу – новачок УПЛ підпише зіркового захисника з досвідом виступів в Іспанії.

Наші за кордоном

Гравець Динамо став трансферним пріоритетом Жирони – каталонці шукають заміну лідеру і мріють про неможливе. Вигнанець Шахтаря знайшов клуб в Європі. Ідеальний сценарій для Мудрика – Челсі вже вибрав нового тренера на випадок, якщо доведеться звільнити Почеттіно.