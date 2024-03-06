Лига чемпионов

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Бавария взяла разгромный реванш у Лацио, а Кейн оформил дубль. ПСЖ повторно обыграл Реал Сосьедад – Мбаппе порвал сетку и повторил рекорд Месси.

Сегодня состоятся еще два матча: Манчестер Сити принимает Копенгаген, а мадридский Реал встречается с РБ Лейпциг. Анонсы вскоре появятся на сайте.

Украина

УАФ сделала официальное заявление относительно списка сборной Украины от Минмолодежьспорта на Боснию и Герцеговину. Соперник объявил заявку на матч с Джеко, Пьяничем и двойным усилением. Ребров нашел замену Степаненко на стыковые матчи Евро-2024 – сборная Украины получит дебютанта.

Динамо официально продлило контракт со своим звездным воспитанником-старожилом. Андрей Ярмоленко близок к возвращению на поле. Полесье готовит трансферную бомбу – новичок УПЛ подпишет звездного защитника с опытом выступлений в Испании.

Наши за границей

Игрок Динамо стал трансферным приоритетом Жироны – каталонцы ищут замену лидеру и мечтают о невозможном. Изгнанник Шахтера нашел клуб в Европе. Идеальный сценарий для Мудрика – Челси уже выбрал нового тренера на случай, если придется уволить Почеттино.