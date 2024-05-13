Петровці близькі до того, аби розпочатий наступний сезон в якісно нових умовах.

Інгулець, який нещодавно офіційно повернувся в УПЛ після річної паузи, планує наступного сезону грати на новому стадіоні, повідомляє KDK.

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Стара арена, на якій грала команда, не подавалась на атестацію в УАФ, натомість відповідні органи контролю вже розпочали інспекцію нової споруди. Зазначається, що там є підігрів поля, освітлення, але хочуть з'ясувати, в якому стані адмінбудівлі, роздягальні та поле.

Президент клубу Олександр Поворознюк заявив, що поле готове на 100% вже декілька років, адже на ньому команда проводить тренування. Адмінбудівлі та трибуни планують доробити до початку сезону, але не встигнуть облагородити територію біля стадіону.

Нагадаємо, нині Інгулець йде у Чемпіонській групі Першої ліги на другій сходинці, відстаючи від Карпат, з якими веде боротьбу за золоті медалі, на 3 очки.

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