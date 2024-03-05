Клуб Довбика і Циганкова продовжує моніторити український ринок перед прем’єрною участю у єврокубках.

Нещодавно Футбол 24 повідомляв, що Жирона поклала око на ще одного гравця Динамо – Олександра Тимчика. Доповнюємо нашу інформацію кількома важливими деталями.

Каталонський клуб вважає 27-річного футболіста трансферним пріоритетом у лінію оборони. Підсилення захисту стане основним завданням спортивного менеджменту на чолі з Кіке Карселем. У найвразливіше місце “біло-червоних” перед єврокубками інвестують чимало грошей.

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“Вони хочуть зробити це (підписати Тимчика – прим.), щоб надати команді досвіду”, – пояснює вибір каталонців добре поінформоване джерело в Іспанії.

Крім цього, Жирона досі не розібралась з майбутнім основного правого захисника Яна Коуту, який належить Ман Сіті. У разі потрапляння в ЛЧ клуб не зможе продовжити оренду бразильця через правила УЄФА. Каталонці мріють його залишити, але наразі шансів небагато.

Тимчик виступає за основну команду Динамо з 2020 року. Загалом Олександр провів за киян 67 матчів, у яких відзначився 4 голами та 4 асистами. Також провів 15 матчів за збірну України – 1 гол та 4 асисти.

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