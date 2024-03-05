Тренерський штаб "синьо-жовтих" готується оприлюднити список гравців, які матимуть честь поборотися за вихід на чемпіонат Європи.

Замість травмованого півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка до збірної України на стикові матчі Євро-2024 буде викликаний хавбек Динамо Володимир Бражко, повідомляє "ТаТоТаке".

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Цей виклик у національну команду стане для 22-річного опорника дебютним. Як наслідок, Бражко пропустить два найближчих матчі молодіжки – товариський проти Марокко U-23 (22 березня) та офіційний проти Азербайджану U-21 в рамках відбору до Євро-2025 (26 березня).

Нагадаємо, збірна України не змогла напряму вийти на Євро-2024, тож пробиватиметься на турнір через сито кваліфікації: у разі успіху зі збірною Боснії і Герцеговини (гра відбудеться 21 березня) підопічні Сергія Реброва через 5 днів зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія.

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