Ідеальний сценарій для Мудрика – Челсі вже вибрав нового тренера на випадок, якщо доведеться звільнити Почеттіно
Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно наразі має кредит довіри, але його позиції вже не настільки міцні.
Аргентинець підписував із Челсі дворічний контракт. Попри невтішні результати у нинішньому сезоні, клуб не планував заміни тренерському штабу. Змусила задуматися про це поразка в фіналі Кубка ліги від Ліверпуля, який також грав переважно молоддю.
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За інформацією The Guardian, по завершенні нинішнього сезону керівництво Челсі обговорить перспективи Почеттіно. Поки про звільнення не йдеться, але "сині" хочуть бути готовими, тому вже вивчають ринок у пошуках гідної заміни.
Джерело стверджує, що Челсі дуже подобається робота Роберто Де Дзербі, який вміє працювати з молоддю і має впізнаваний тренерський стиль. Додамо, що така зміна могла б сильно допомогти Михайлу Мудрику. Саме цей фахівець запустив кар'єру українця на дорослому рівні, коли працював у Шахтарі.
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