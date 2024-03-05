Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно наразі має кредит довіри, але його позиції вже не настільки міцні.

Аргентинець підписував із Челсі дворічний контракт. Попри невтішні результати у нинішньому сезоні, клуб не планував заміни тренерському штабу. Змусила задуматися про це поразка в фіналі Кубка ліги від Ліверпуля, який також грав переважно молоддю.

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За інформацією The Guardian, по завершенні нинішнього сезону керівництво Челсі обговорить перспективи Почеттіно. Поки про звільнення не йдеться, але "сині" хочуть бути готовими, тому вже вивчають ринок у пошуках гідної заміни.

Джерело стверджує, що Челсі дуже подобається робота Роберто Де Дзербі, який вміє працювати з молоддю і має впізнаваний тренерський стиль. Додамо, що така зміна могла б сильно допомогти Михайлу Мудрику. Саме цей фахівець запустив кар'єру українця на дорослому рівні, коли працював у Шахтарі.

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