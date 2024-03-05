Півзахисник Володимир Шепелєв продовжив контракт з Динамо, повідомляє офіційний сайт киян.

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Згідно з новою угодою, футболіст виступатиме за "біло-синіх" до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Шепелєв – вихованець Динамо. Грав за юнацьку та молодіжну команду Динамо, перш ніж дебютував за основу 25 лютого 2017-го у виїзному матчі з луганською Зорею. Загалом за цей час він провів понад 200 матчів за киян у всіх турнірах і забив шість м'ячів.

У поточному сезоні у 13 поєдинках відзначився одним голом. За збірну України відіграв 6 матчів. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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