Український нападник не їздив на зимові збори з "гірниками". Раніше повідомлялося, що Богдан В'юнник планує розірвати контракт з Шахтарем, щоб знайти собі новий клуб.

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За інформацією Meczyki, 21-річний гравець наразі проходить медогляд у польській Лехії, яка виступає у другому дивізіоні. Очікується, що В'юнник незабаром підпише контракт з ґданським клубом. Варто нагадати, що за Лехію також виступають Максим Хлань, Богдан Сарнавський та Іван Желізко. Екс-гравець Зорі – один із лідерів команди, в його активі шість голів у 15 матчах.

В'юнник – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Він також виступав за Маріуполь, Цюріх та Грацер. Загалом Богдан зіграв за "гірників" у 12 матчах у всіх турнірах, забивши один гол та оформивши чотири асисти.

Чина угода В'юнника з Шахтарем діє до літа 2025 року.

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