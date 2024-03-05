Вигнанець Шахтаря знайшов клуб в Європі – там вже феєрить один українець
Нападник Шахтаря Богдан В'юнник підшукав для себе новий клуб.
Український нападник не їздив на зимові збори з "гірниками". Раніше повідомлялося, що Богдан В'юнник планує розірвати контракт з Шахтарем, щоб знайти собі новий клуб.
Шахтар відреагував на чутки про "демарш" свого гравця, який не хоче грати в Україні через війну
За інформацією Meczyki, 21-річний гравець наразі проходить медогляд у польській Лехії, яка виступає у другому дивізіоні. Очікується, що В'юнник незабаром підпише контракт з ґданським клубом. Варто нагадати, що за Лехію також виступають Максим Хлань, Богдан Сарнавський та Іван Желізко. Екс-гравець Зорі – один із лідерів команди, в його активі шість голів у 15 матчах.
В'юнник – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Він також виступав за Маріуполь, Цюріх та Грацер. Загалом Богдан зіграв за "гірників" у 12 матчах у всіх турнірах, забивши один гол та оформивши чотири асисти.
Чина угода В'юнника з Шахтарем діє до літа 2025 року.
"Динамо – найцікавіший і найзапекліший опонент": Бондар проанонсував гарячу розв'язку в УПЛ і похвалив Кривбас