Лаціо сенсаційно виграв перший матч, оскільки Баварія в Римі "забула" вийти на поле. Жахлива гра на Стадіо Олімпіко поставила хрест на перспективах Томаса Тухеля – клуб оголосив, що тренер влітку втратить посаду. Але такі новини не розбудили команду. Після трьох поразок мюнхенці вимучили перемогу над Лейпцигом і втратили очки з Фрайбургом.

Баварія офіційно оголосила про відхід Тухеля в кінці сезону

Як впізнати, що Баварія намагається екстрено вийти з кризи? Мюллєр у кожному матчі виходить у старті, а Кімміх повертається на правий фланг. Частковий відкат до класики, але з фірмовими пересторогами Тухеля, де простий пас поперек цінується вище, ніж загострення з ризиком втратити м'яч.

Баварія нарешті показала свою силу, коли нависла загроза вильоту з Ліги чемпіонів. Жодні дивні тренерські рішення не завадили розбити вдома Лаціо. Концентрація класу була занадто високою. Горецка опускався до центрбеків і будував атаки з глибини, Кімміх і Геррейро постійно тиснули на фланги, а Мюллєр і Мусіала знаходили простір між лініями.

На початку найгострішим був Сане – Лаціо не міг впоратися зі швидкими ногами та швидкими думками німця. Лерой сам бив з хороших позицій та асистував партнерам, вмикаючи елегантний дриблінг. Баварія притиснула гостей до штрафного майданчика, а в таких умовах дуже корисний Мюллєр. Томас своїми підказками спонукає партнерів до неочевидних рішень і ставить суперника в глухий кут.

Після скидки Мюллєра Баварія відкрила рахунок – Кейн підправив простріл Геррейро. Мюнхенці продовжували розносити Лаціо, а Томас знайшов свій гол. Спрацював ще один козир – небезпечні подачі зі стандартів від Кімміха та Геррейро. Де Лігт виграв позицію під час навісу з кутового, а Мюллєр підставив голову під різкий постріл захисника.

Баварія додала потужності та змела бідний Лаціо. Італійці оборонялися ніби й не гірше, ніж вдома, однак складність завдань сьогодні була незіставною. 24:5 за ударами, 3.53xG проти 0.39xG за якістю моментів. Баварія дуже насичено та динамічно атакувала. Розгром виглядав лише питанням часу. І чергова класна комбінація завершилася дублем Кейна.

Лаціо вже зовсім втратив сили, тому господарі могли робити рахунок непристойним. У "червоних" легко проходили атаки через центр, постійно виникали гольові моменти. Мюллєр пробив у стійку, шикарний шанс мав Сане. Баварія спокійно вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів.