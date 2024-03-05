Український півзахисник Андрій Ярмоленко може зіграти за Динамо вже у найближчому матчу УПЛ, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 34-річний вінгер готується до поєдинку проти Вереса, який відбудеться у четвер, 7 березня, у загальній групі. Рішення про участь гравця у матчі ухвалюватимуть безпосередньо перед поїздкою до Рівного.

Зазначається, що сам Ярмоленко хоче якомога швидше повернутися на поле, щоб допомогти збірній України у стикових матчах Євро-2024.

Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій зіграв за Динамо 9 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Востаннє він виходив на поле 1 жовтня, після чого змушений був лягти на операцію через травму коліна.

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