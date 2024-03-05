УАФ відреагувала на так звану заявку збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини.

Напередодні ЗМІ розповсюдили наказ Міністерства молоді та спорту України, видавши його за заявку національної збірної на матч з боснійцями, який відбудеться 21 березня. Очікувано ця інформація виявилася неточною.

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"Список викликаних на плей-оф відбору чемпіонату Європи 2024 року футболістів збірної України було надано УАФ на вимогу Міністерства молоді та спорту України 26 лютого для оформлення наказу про участь національної команди в березневих поєдинках. Було узгоджено, що список гравців – попередній і не є офіційним складом команди на зустріч із Боснією і Герцеговиною, яка відбудеться 21 березня в Зениці.

Список гравців, оприлюднений напередодні вітчизняними медіа на основі документа, розміщеного на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту, не є фактичним складом збірної України, який готуватиметься до найближчих матчів. Перелік футболістів, які візьмуть участь у березневому підготовчому зборі, буде оприлюднено впродовж цього тижня на офіційних ресурсах УАФ", – повідомляє прес-служба організації.

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