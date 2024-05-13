Баварія перебирає кандидатів у пошуках нового наставника для команди після відходу Томаса Тухеля.

Мюнхенці в кінці сезону залишаться без наставника. Досі керівництво Баварії не знайшло нового тренера, а кандидати, за якими велась боротьба, відмовилися від пропозицій.

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Як повідомляє Bild, після відмови Ральфа Рангніка очолити команду, мюнхенці звернулися до Олівера Гласнера. Австрієць хоче попрацювати в Німеччині і готовий до такого виклику.

Завтра, 14 травня, Тоттенхем зустрічається з Манчестер Сіті. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть на Олд Траффорд. Коефіцієнт на успіх "містян" – 1,42. Звитяга "шпор" оцінена в 6,71, а нічия – 5,71. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,29, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,61.

Проблема полягає у тому, що Крістал Пелас вимагає за відхід Гласнера 100 мільйонів євро. Баварія, звісно, не може виплатити таку суму і може витратити лише 18 млн євро.

Нагадаємо, Гласнер очолив "орлів" у лютому 2024 року. Його чинна угода діє ще два сезони. Наразі Крістал Пелас перебуває на 12 місці з 46 балами.

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