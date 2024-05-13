"Наша мета – приїхати на фінал у повному складі. Тим, хто повернувся вчасно, як Куртуа та Мілітао, потрібно більше хвилин. За тиждень до фіналу ми ухвалимо рішення.

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Чи буде Куртуа грати весь час? Ми це оцінюємо. Лунін і Кепа також зіграють. Це не буде так просто, тому що ігор мало. Ми думаємо про це.

Я думаю, як ви. Лунін провів чудовий сезон, а Куртуа – найкращий воротар у світі. Я сказав правду. Думаю так само як і ви. Я повинен враховувати Луніна, і я повинен враховувати, що найкращий воротар світу повертається. Йому потрібні хвилини", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа повернувся після важкої травми і зіграв у двох матчах Ла Ліги – проти Кадіса (3:0) та Гранади (4:0).

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