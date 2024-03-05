Головний тренер Боснії і Герцеговини Саво Мілошевіч вибрав гравців, з якими буде боротися за путівку на Євро-2024.

Тренерський штаб боснійської національної команди на березневий збір викликав 30 футболістів, серед яких практично всі головні зірки – Едін Джеко, Міралем П'яніч, Раде Круніч та інші.

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Слід відзначити, що вперше зіграти за Боснію та Герцеговину може Деніс Хусейнбашіч, який на молодіжному рівні представляв Німеччину. Окрім того, в команду повернувся Анель Ахмедходжіч з англійського Шеффілд Юнайтед.

Нагадаємо, у півфіналі стадії плей-офф кваліфікації Боснія та Герцеговина зіграє зі збірною України, матч відбудеться 21 березня. Путівку на Євро-2024 розіграє переможець цієї пари у фіналі проти Ізраїлю чи Ісландії.

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