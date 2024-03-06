ПСЖ виграв перший матч проти Реал Сосьєдада з рахунком 2:0, однак у басків залишалася надія на камбек. По-перше, тому що перший тайм паризької зустрічі пройшов за їхньої переваги. По-друге, тому що вони грали на рідній "Аноеті" – а тут місцеві вболівальники здатні створити особливий вайб.

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Мбаппе ліквідував Реал Сосьєдад

Також була надія, що Мбаппе остаточно розсварився з Луїсом Енріке, двічі поспіль отримавши заміни по ходу ігор Ліги 1. Кіліан навіть не став додивлятись поєдинок проти Монако разом з партнерами, відправившись у віпку до мами – а без "черепашки" цей ПСЖ є зовсім іншою командою.

Сподівання Реал Сосьєдада не справдились. Мбаппе вийшов у старті й ледь не організував гол вже на 9-й хвилині. Француз легко втік від Шеральдо та виконав простріл вздовж лінії воротарського, а Барколя замкнув – втім, Бредлі пробив у голкіпера.

Ще за 9 хвилин Кіліан відкрив рахунок. Капітан парижан увійшов на лівий край штрафного, двічі хитнув Субельдію й пробив під дальню стійку – 0:1! Удар виявився настільки потужним, що Реміро навіть не встиг виставити руку, а м'яч порвав сітку воріт.

На 29-й хвилині Мбаппе міг і дубль оформити, відкрившись у правій половині штрафного під простріл Барколя. Цього разу нападник стріляв у ближній, однак Реміро виконав фантастичний сейв ногою. Це був останній момент Кіліана у першому таймі – симптоматично, що він став останнім і для всього ПСЖ.

Подвоїти перевагу парижан вдалося вже по перерві, на 56-й хвилині. Свіжий Лі Кан Ін запустив передачу на хід лівим флангом, а Мбаппе з меж штрафного хряпнув під ближню стійку – Реміро цього не очікував. 2:0. Після цього стало зрозуміло, що ніякого Сосьєдада в 1/4 ЛЧ ми не побачимо.

Баски старались – і підняли цінник на лідерів

А що ж Реал Сосьєдад? На жаль, у перші 35 хвилин зустрічі нічого хорошого сказати про "чуррі-урдін" не можна. Іманола Альгуасіла можна відзначити хіба що за вірність власним принципам – його підопічні сміливо пресингували 1-в-1 по всьому полю (у цьому компоненті баски є одними з найкращих у Європі).

От тільки ПСЖ вміло цим маніпулював, відрізаючи одразу 5-6 футболістів однією передачею. Між групою атаки й обороною почасти не було нікого, крім парижан. Саме з цього й народився дебютний момент ПСЖ, до речі. При цьому велика група виконавців на чужій третині не допомогала зі створенням моментів.

Реал Сосьєдад почав притискати ПСЖ лишень перед перервою, ледь не зрівнявши рахунок. Шедевром міг відзначитись Кубо – Такефуса змістився з правого флангу та зарядив метрів з 25-ти. Повз дальню дев'ятку! Втім, нічого цікавішого у першого таймі "чуррі-урдін" не створили.

До 60-х хвилин у басків теж нічого не виходило, однак після другого пропущеного гола гра змінилась. ПСЖ втратив мотивацію, а Сосьєдад додав у динаміці й гостроті. У цій справі дуже допомогла поява Барренечеа – всього за дві хвилини після виходу на поле Андре забив гол, замкнувши подачу з правого кута штрафного! На жаль, взяття воріт скасували через офсайд.

Ще за хвилину Барренечеа пробігся лівим флангом та прострілив на лінію воротарського. Бути б голу, якби Оярсабаль не розмився з м'ячем. На 76-й же забити міг інший лідер – Субіменді. Після подачі з кутового та передачі Траоре центрхав пробивав метрів з п'яти. По горобцях! Ще за три хвилини свіжий Туррієнтес розстрілював Доннарруму впритул (пас виконав Барренечеа), однак Джіджі врятував Париж.

Зрештою, на 89-й хвилині Туррієнтес обігрався з Кубо й виконав крос, який Доннарумма вибив на Меріно. Мікель, який замінив Оярсабаля, одразу ж покарав голкіпера точним ударом. 1:2! На жаль, це був останній гол басків у цій ЛЧ.

Потрапити до ЛЧ наступного сезону важко, враховуючи скрутне становище у таблиці Ла Ліги – зате будуть гроші на новий спортивний проект. Кубо, Субіменді, Барренечеа, Туррієнтес та низка інших лідерів проявили себе з найкращого боку, а покупці на них вже є (зокрема, Арсенал буде битись за Субіменді). Тепер за них доведеться заплатити значно більше.

Париж – у чвертьфіналі, Мбаппе – в історії

ПСЖ після другого забитого гола мав тільки один момент. На 68-й хвилині Хакімі прорвався правим флангом у штрафний та завдав удару, змусивши Реміро виконувати крутий сейв. Втім, навіть у пасивному малюнку гри за рахунку 2:0 найкращим був Мбаппе, який роздавав філігранні паси й шикарно використовував простір. Наприкінці зустрічі він ще й вивів Вітінью віч-на-віч, однак партнер підвів.

ПСЖ втримав свою перемогу й став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24. Мбаппе ж продемонстрував, чому Париж мав на нього молитись, а не вічно крутити інтриги.

По-перше, Кіліан оформив 35 результативних дій (24 голи, 11 асистів) у 32 виїзних матчах ЛЧ. Це на сім дій більше, ніж зробив будь-який інший футболіст з моменту дебюту "черепашки" в турнірі (2016/17).

По-друге, Мбаппе забив 45-й гол у ЛЧ. У віці до 25 років подібне вдавалося тільки Мессі – Кіліан став другим. Всього ж у нього 45 голів + 26 асистів у 69 матчах турніру. По-третє, у останніх 10-ти поєдинках плей-офф ЛЧ Кіліан вколотив 9 м'ячів. Геній! Мадрид чекає.

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