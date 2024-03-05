Український захисник СК Дніпро-1 Василь Кравець близький до переходу в Полісся, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, переговори між командами щодо трансферу 27-річного оборонця перебувають на фінальній стадії. Очікується, що контракт буде підписаний на 2,5 роки.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат, за які й дебютував на професіональному рівні у 2014 році. У 2017-му перебрався до Іспанії, де виступав за Луго, Леганес і хіхонський Спортінг. Також відправлявся в оренду в польський Лех.

1 вересня 2022 року повернувся в УПЛ, де грав спочатку за Ворсклу, а згодом за СК Дніпро-1. У поточному сезоні провів за дніпрян 21 матч у всіх турнірах, без результативних дій. Його контракт зі "спортклубівцями" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює Василя в 1,2 млн євро.

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