Головні новини 25 листопада: Динамо пускає Олександрію на 2-е місце, екс-гравці збірної України відзначаються в Європі

Динамо вперше програло Олександрії в УПЛ та інші найцікавіші матеріали дня в дайджесті новин від "Футбол 24".

Україна

Олімпік та Зоря розписали бойову нічию. Команда Вернидуба втратила місце у першій шістці за підсумками 16-го туру. В іншому матчі Чорноморець перервав 11-матчеву серію без перемог, обігравши Арсенал-Київ Грозного. Між іншим, одесити програвали попередні 9 турів УПЛ поспіль і перемогли свого головного конкурента в боротьбі за виживання.

Буяльський: Арбітр матчу з Олександрією розповідав, як потрібно грати у футбол, "клоунами" називав

У центральному матчі українського вікенду сталась сенсація історичного масштабу. Нічия Шахтаря з ФК Львів – це круто, але не настільки. Олександрія обіграла Динамо. Уперше в історії Прем'єр-ліги. Команда Шарана станом на кінець листопаду відбирає в киян 2-е місце, яке дає право виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Нова третя сила? Дивіться відео голів і огляд матчу Олександрія – Динамо (2:1).

Світ

Кубок Лібертадорес: другий фінал між Рівер Плейт і Бока Хуніорс знову перенесено. "Пабло Перес був у лікарні, а нас змушували грати. Це ганьба. Ще два наших гравців потрапили до шпиталю: один блював, мене теж нудило, всі чхали. Якщо б таке зробили фанати Боки, то нас би вже дискваліфікували, а Рівер отримав би кубок", – заявив знаменитий форвард Хуніорс Карлос Тевес. "Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки відреагували на жахіття перед фіналом Кубка Лібертадорес.

Спеціалізоване видання Global Sports Salary Survey назвало топ-10 клубів планети за зарплатою на одного гравця. Вперше в історії спорту середня ставка в одній команді склала понад 10 млн фунтів на рік. Барселона – рекордсмен в історії спорту за середньою зарплатою: несподіваний рейтинг, де Атлетіко випереджає ПСЖ.

Українці за кордоном

Вилучення Зозулі не завадило Альбасете перемогти Ельче Зотька, Бланко Лещук не врятував Малагу від поразки Естремадурі. Команда екс-форварда збірної України закріпилась у зоні плей-офф за вихід у Прімеру. До 2-го місця, що дає пряму путівку в еліту чемпіонату Іспанії, лише 3 очки дистанції. Дивіться відео брутального фолу Зозулі, який призвів до вилучення колишнього нападника Динамо, Дніпра і Бетіса в матчі Сегунди.

Інший колишній динамівець проявив себе значно краще. Безус голом та асистом допоміг Сент-Трюйдену в надрезультативному матчі обіграти Андерлехт Макаренка. Причому Роман віддав переможний гольовий пас. Команда екс-півзахисника збірної України посідає місце у чемпіонській топ-6 – групі, яка бореться за Лігу чемпіонів та найвищі місця. Очолюють таблицю першості Бельгії Генк Маліновського та Антверпен Назарини. Гент без Пластуна та Яремчука не зумів перемогти і випав з шістки найкращих.