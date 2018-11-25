Безус голом та асистом допоміг Сент-Трюйдену у надрезультативному матчі обіграти Андерлехт Макаренка

Відбувся матч 16 туру чемпіонату Бельгій Сент-Трюйден – Андерлехт, де взяли участь українські футболісти.

Чемпіонат Бельгії, 16 тур

Сент-Трюйден – Андерлехт – 4:2

Голи: Безус, 8, Камада, 62, 66, Болі, 90+3 – Сантіні, 38, 52 (пен).

Безус потрапив до сфери зацікавлень Андерлехта та Стандарда

У матчі 16 туру чемпіонату Бельгії зустрічались Сент-Трюйден та Андерлехт. У стартових складах обох команд вийшли українці, які в минулому грали за київське Динамо. За господарів зіграв Роман Безус, а за гостей – Євген Макаренко.

Вже на 8-ій хвилині українець Сент-Трюйдена відзначився забитим голом та вивів свою команду вперед. Безус набігав на ворота суперника з глибини поля та з силою вдарив по м’ячу, який залишився нічийним на лінії штрафного майданчика. 1:0.

Згодом вперед вийшов Андерлехт Макаренка, дублем відзначився Сантіні. На 62 хвилині нападник Сент-Трюйдена Камада відновив паритет у матчі, а ще за 4 хвилини вивів господарів вперед після пасу Безуса. Крапку у матчі поставив Болі у додатковий час.

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Безус був замінений на 83 хвилині, а Макаренко відіграв увесь матч та на 70-ій хвилині записав собі у пасив жовту картку. Після цього матчу Сент-Трюйден Безуса розташовується на 5 сходинці з 27 очками, Андерлехт на позицію вище з 30 заліковими пунктами.