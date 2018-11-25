Олександрія – Динамо: красивий гол, видовищний футбол від обох команд

Олександрія приймає Динамо у 16-у турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Україна. УПЛ, 16-й тур

Олександрія – Динамо – 1:1 (триває 1-й тайм)

Голи: Цуріков, 3 – Вербіч, 33

Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо, стартував о 19:30 за київським часом. Кияни лише на 2 очки випереджали до звітної зустрічі команду Шарана, яка не програвала 6 матчів поспіль в УПЛ.

Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Господарі відкрили рахунок на самому старті зустрічі. Буяльський втратив м'яч у жорсткій боротьбі з Банадою (динамівці навіть почали апелювати до судді після взяття воріт), а Цуріков ударом з льоту прошив Бойка. Екс-захисник Динамо, до слова, забив! Згодом арбітр Ігор Пасхал у схожому епізоді не зафіксував фол проти гравця Олександрії, тож принаймні послідовніть він проявив.

Швидку атака лівим флангом розпочав Вербіч, а завершив слабким ударом Циганков. Непогано в цьому епізоді відіграв Цуріков у відборі. У наступній атаці цей же олександрієць пробивав з-під Сидорчука (капітан киян вийшов на незвичній позиції у центрі захисту) – снаряд мінімально розминувся з воротами. Кирило Ковалець заробив гострий штрафний, який завершував навісним ударом Запорожан. Бойко витягнув з верхнього кута. Бомбардування воріт Динамо тривало в перші 20 з лишком хвилин – гості рідко переходили за центр поля.

Команда Хацкевича оговталась на 24-й. Сідклей закинув класний пас за спини захисникам, але в Циганкова не вийшов ні удар, ні пас. Майже відразу Шапаренко відправив парашутик під поперечину – Паньків потягнув. Красиве завершення динамівської триходівки, яку організували Кадар і Вербіч. Циганков дальнім ударом обвів стінку, проте Паньків без проблем взяв цей м'яч.