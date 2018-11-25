Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо несподівано поступилось Олександрії у 16-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Динамо.

Україна. УПЛ, 16-й тур

Олександрія – Динамо – 2:1

Голи: Цуріков, 3, Запорожан, 57 (пен.) – Вербіч, 33

Олександрія обіграла Динамо вперше в історії УПЛ і посунула киян на 3-є місце

Екс-динамівець Цуріков відкрив рахунок у матчі вже на 3 хвилині, Вербіч зміг зрівняти рахунок ще у першому таймі, але у другій половині зустрічі Запорожан з пенальті встановив остаточний рахунок у грі.

За попередні 15 матчів у чемпіонаті України Олександрія лише двічі відбирала очки в Динамо. У неділю, 25-го листопада, вперше в історії УПЛ команда з 82-тисячного міста переграла київський клуб.

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Команда Шарана набирає 33 очки та обходить Динамо у турнірній таблиці. Шахтар, незважаючи на нічию проти Львова, збільшує свою перевагу над киянами.